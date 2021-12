"Sei que não sou perfeita", diz a humilde Débora Nascimento

Débora Nascimento é a estrela da edição de agosto da revista Estilo. Ela posou para as fotos e abusou da humildade em entrevista à publicação. "Sou uma mulher como todas as outras e tenho minhas inseguranças. Sei que não sou perfeita. Tenho celulite, meu corpo não é incrível, sem uma grama de gordura. E também não quero isso para mim.", contou.

Ela também relembrou os tempos da escola, quando levava até bolada dos coletas - que devem se arrepender hoje em dia, claro. "Já sofri muito por causa da aparência. Como cresci muito rápido, era desengonçada, não sabia cuidar do cabelo, não me maquiava, usava óculos, aparelho. (...) Meus colegas me davam boladas, atiravam papelzinho no meu cabelo e ficava tudo grudado. Era um pesadelo. Não sinto saudade da escola. (...) Eu realmente acreditava que era feia e não merecia coisas boas.", afirmou.

