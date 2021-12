Segurança de Zezé Di Camargo é encontrado morto

Por meio do seu perfil no Instagram, Zezé Di Camargo revelou que está muito abalado com a morte repentina de seu segurança particular, Aléx. O profissional foi encontrado morto em casa, na sexta-feira, 1º, à noite.

A causa da morte ainda não foi divulgada. Aléx trabalhava para o cantor há 6 anos e meio e era considerado um membro da família. O segurança deixa a noiva grávida de cinco meses.

