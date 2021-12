Segundo paredão duplo do BBB14 é formado por mulheres

O segundo paradão duplo dessa edição é formado por mulheres. A gaúcha Franciele e a paulista Ângela formaram, na noite deste domingo, 2, o 11º paredão do "BBB14". As duas disputam a permanência na casa pelo voto do público e uma será eliminada nesta terça-feira.

A líder Tatiele indicou Franciele à berlinda. "Vou indicar a Fran porque é a única que tenho problemas na casa. Já Ângela recebeu os votos de Clara, Diego, Aline e Vanessa.

