Segundo filho do príncipe William com Kate nasce em abril

O segundo filho de Kate Middleton com o príncipe William tem previsão para nasce em abril do ano que vem. O anúncio foi feito pelo Twitter da Clarence House, residência real em Londres, que divulgou a informação por meio de um comunicado na manhã desta segunda-feira, 20.

"O duque e a duquesa de Cambridge estão felizes por informar que o bebé deverá nascer em abril de 2015", diz a nota.

The Duke and Duchess of Cambridge are expecting their baby in April 2015. Read the announcement on TRH's website: https://t.co/w4SXHDasDC