Segundo ensaio do Ara Ketu terá Xanddy e Jammil

O grupo Ara Ketu continua a temporada de ensaios, iniciada na quinta-feira, 25, com um novo show no Cais Dourado em Salvador, no dia 8 de novembro, a partir das 20 horas. Nesta edição, a banda contará com o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, e o gupo Jammil como convidados.

Sob o comando de Levi Lima e Manno Góes, a Banda Jammil e Uma Noites irá sacudir o público com os sucessos "Colorir Papel", "Praieiro" e a nova "Celebrar", que faz parte da trilha da novela "Salve Jorge", da rede Globo. Já o Harmonia do Samba mesclará canções dos álbuns Esse Som Vai Te Levar (2007) e Harmonia Romântico: Ao Vivo (2008).

Os ingressos para o ensaio estão à venda no local do show e nos balcões da rede TicketMix.

