"Se eu não chegar, fico sem pegar ninguém", diz Anitta

Para quem acha que a vida amorosa de Anitta é fácil por ela ser bonita e famosa, a cantora revelou nesta quarta-feira, 11, em entrevista à Jovem Pan que a imagem dela intimida os homens. "Eu que tenho de chegar. Ninguém chega em mim. Se eu não chegar, fico um ano sem pegar ninguém", revelou.

Anitta também revelou que já ficou com homossexuais. "Às vezes eu furo o olho deles [amigos gays] porque faço festa e não tem um hetero. Eu já peguei gay, e olha, foi muito melhor que muito homem", disse. A cantora, que vai completar 22 anos no dia 30 de março, pretende fazer uma grande festa e admitiu ter ficado bêbada apenas uma vez na vida. "Foi em uma festa só entre amigos, só essa vez. Mas no meu aniversário quero de novo!".

