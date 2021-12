Scheila tentou pegar Tony Salles em flagrante, diz amante

Kamyla Simioni, que manteve uma relação com o cantor Tony Salles, contou que a apresentadora Scheila Carvalho estava desconfiada da traição do marido e tentou pegá-lo em flagrante.

Durante uma participação no Programa da Tarde, da Record, Kamyla disse que uma vez a ex-dançarina apareceu de surpresa em uma boate de Porto Seguro, na Bahia, após ouvir dizer que o cantor estaria no local com uma outra mulher.

A moça afirmou que era ela a mulher, mas garantiu que Scheila não conseguiu pegá-los. Ainda segundo a amante do cantor, eles tiveram um total de dez encontros.

Na entrevista, Kamyla ainda questiona o fato da apresentadora ficar casada com Tony. "Gostaria de perguntar à Scheila como ela, uma das mulheres mais desejadas do Brasil, se sujeita a ficar casada com um tipo de gente como ele", disse.

Scheila Carvalho está confinada no reality show A Fazenda (Record) e ainda não sabe da história envolvendo seu casamento. A ex-dançarina e Tony estão casados desde 2007. Juntos, eles tiveram dois filhos, Giulia, de 3 anos, e Brian, que morreu em 2008, dois meses após o nascimento.

