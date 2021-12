Scheila mostra em programa que perdoou o marido

A traição de Tony Salles já é coisa dao passado. Em gravação para o programa Melhor do Brasil, da Record, Scheila Carvalho fez questão de dar um beijão e se declarar para o marido. "Te amo hoje mais do que quando a gente se casou, amor", disse a apresentadora do Bom D+.

"Ninguém pode julgar sem antes passar pela situação. E [quando o fato foi divulgado] a gente já tinha até resolvido tudo. O pior foi a exposição. Sempre orei para Deus recuperar o meu marido, e Ele vem recuperando...", completou.

O caso de Tony Salles veio à público porque a amante do cantor, Kamylla Simioni, postou, nas redes sociais, as fotos dos dois juntos. Na época, Scheila estava confinada participando do programa A Fazenda 6, da Record.

adblock ativo