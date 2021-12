Scheila e Tony Salles revelam como celebrar o amor

Se tem um casal que provou à Bahia toda que qualquer problema pode ser superado com muito amor, este se chama: Scheila Carvalho e Tony Salles. Ambos, que se renovam a cada dia, têm uma filha juntos, Giulia, de 4 anos. Nesta sexta, Dia dos Namorados, a pequena deve ser levada para casa de uma das avós. Humm!

Há quanto tempo vocês estão juntos?



Entre namoro e casamento, são 13 anos.

O que vão fazer hoje?

Somos românticos, sempre estamos jantando juntos, tomando um bom vinho e nos declarando um ao outro. Acreditamos que a conquista tem que ser diária. Hoje, faremos tudo isso e algo mais, para tornar ainda mais mágico este nosso momento.

Costumam pensar nesse dia de uma maneira especial? Vão para salão ou se arrumam mais?

Com certeza. Se no dia a dia já procuramos estar bem, imagina neste dia! Tem sim um cuidado especial com a beleza, com o que vamos usar, uns cremes especiais, umas velas acesas, tudo isso transforma este momento e o faz inesquecível.

Scheila, você que agora está investindo no stiletto dance... Vai rolar uma coreografia especial neste dia?

Lóóóóóóógico! Somos um casal bem dançante, não é? As performances vão acontecer sim, aliás, sempre acontecem. Mas, neste dia, será com uma pitada maior de ousadia e amor.

E troca de presentes? Podem revelar o que um vai dar para o outro?

Assim vai perder a graça. Na verdade, damos muito valor ao momento, não ligamos muito para o "material", o presente propriamente dito. Estamos há 13 anos juntos, já nos demos todos os tipos de presentes possíveis. Com a maturidade da relação passamos a dar valores a outras coisas. Vai ter presente, mas é segredo, viu?



Como são famosos, muita gente tenta interferir no relacionamento de vocês. Como lidam com isso?

Conseguimos uma cumplicidade maravilhosa na nossa relação e aprendemos que tudo tem que ser resolvido com diálogo, com muita conversa. Vida a dois não é fácil e se ainda deixarmos as interferências externas nos abalarem, a relação vai se desgastando e vamos nos perdendo.

A pequena Giullia estará com vocês na noite de hoje? E o novo herdeiro?



Ela deve passar a noite na casa das avós. Já sobre o novo herdeiro, estamos praticando muito. (Risos)

adblock ativo