Scheila Carvalho volta ao trabalho após reclusão

Scheila Carvalho voltou ao batente. Ela gravou nesta quinta-feira, 19, o programa Bom D+, que havia deixado quando foi para A Fazenda. "De volta ao trabalho e recebendo homenagens e muito carinho", escreveu a ex-fazendeira no Twitter. A banda convidada para o programa de retorno de Scheila é a Pollo e a exibição será no domingo, 22.

Após a polêmica com a traição do marido, Tony Salles, a apresentadora resolveu ficar reclusa das redes sociais, mas recentemente retornou e interagiu com os seguidores.

