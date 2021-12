Scheila Carvalho surpreende e muda o visual

Scheila Carvalho surpreendeu aos fãs ao postar uma foto na rede social Instagram em que aparece com os cabelos curtos. Ela mudou o visual nesta segunda-feira, 20, em um salão de São Paulo. "New Hair by @marciogranado!!! "Se desprender faz parte do hoje, viva lá vida", postou a ex-dançarina do Tchan na legenda.

O novo visual dividiu opiniões. Uns fãs no Instagram acharam que ela ficou envelhecida, outros aprovaram a mudança. Uma coisa é certa, apesar de continuar linda, Scheila ficou parecida com outra apresentadora: Ana Maria Braga.

