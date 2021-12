Scheila Carvalho sobre traição de marido:'Chamo de fraqueza"

Scheila Carvalho falou abertamente sobre o que pensa sobre traição para a apresentadora Marília Gabriela, no programa De frente com Gabi, do SBT.

A ex-dançarina do grupo É o Tchan! foi questionada sobre seus sentimentos quanto a traição do marido, o cantor Tony Salles, hoje no no grupo Parangolé, com Kamylla Simioni. Sheila não só minimizou os efeitos que o assunto provocou na sua relação conjugal, como também chamou a atitude de "fraqueza".

"Eu não chamo de traição, chamo de fraqueza. Hoje ele é outro homem. Às vezes as coisas precisam acontecer para a pessoa ver o que realmente quer para ela", disse.

A entrevista com Scheila vai ao ar no programa deste domingo, 13.

