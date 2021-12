Scheila Carvalho relembra tempos do É o Tchan

A apresentadora Scheila Carvalho postou uma foto do tempo áureo do É o Tchan neste sábado, 20, na rede social Instagram. A morena, que na época ainda tinha o corpo e o rosto naturais, está ao lado de Carla Perez, também do grupo, e Rosiani Pinheiro, que disputava o concurso para ser a morena do Tchan com Scheila. "Essa é para recordar!!! Eu e Rosiane Pinheiro com @carlaperezcp, nos bastidores do Faustão! No meu rosto um sorriso cheio de emoção, expectativas e muito nervosismo!!", postou na legenda.

Scheila Carvalho, que venceu o concurso de mulher mais sexy da revista VIP por três anos consecutivos (99/2000/2001), ficou no grupo de 1997 até 2005 e atualmente apresenta o program Bom D+ na Record Bahia.

<VIDEO ID=1319721/>

adblock ativo