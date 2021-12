Scheila Carvalho rebate críticas contra o estilo 'Joãozinho'

Após duras críticas por conta do novo visual, a apresentadora Scheila Carvalho resolveu voltar ao Instagram para rebater aos que falaram mal do seu cabelo estilo "Joãozinho". Na legenda de uma imagem antiga dela, com as madeixas na altura dos ombros, Scheila escreveu: "por que não somos como o Sol. Ele não quer receber elogios; e nem se gabar de sua beleza. Ele simplesmente brilha. Bom dia!!!!!".

