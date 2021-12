Scheila Carvalho processa ex-amante de marido

Scheila Carvalho entrou com uma ação por danos morais contra Kamyla Simioni, ex-amante de Tonny Salle, marido de Scheila. A indenização pedida equivale a 1.044 salários mínimos, aproximadamente R$ 700 mil. O advogado da apresentadora, Marcos Rogério Ferreira, ainda adicionou R$ 1 milhão, metade do valor do prêmio que Scheila concorreu no programa A Fazenda 6.

"A questão do pedido é meramente ilustrativa, é compensador, mas fica a critério do juiz estabelecer o valor. Estamos pleiteando 50% do valor do prêmio de "A Fazenda 6" porque o que veio a público acabou prejudicando e impedindo que ela permanecesse no reality show", explicou o advogado em entrevista ao Uol.

Tony Salles também processou a ex-amante, mas o valor é só de R$ 700 mil. Segundo o advogado, Kamyla contou mentiras sobre o relacionamento dos dois. "Era um repertório mentiroso. A única verdade foi a que o Tony assumiu que eles tiveram uma relação quando o casamento dele com a Scheila passou por uma crise. Até fotos antigas, da época que ele nem conhecia a Scheila, ela está publicando", disse ao Uol.

A decisão da primeira instância pode demorar até dois anos para ser proferida. De qualquer forma, Kamyla está proibida de falar o nome de Scheila e de Tonny. Se descumprir essa decisão terá que pagar R$ 300 mil.

