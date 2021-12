Scheila Carvalho faz aniversário e ganha cartão da filha

Scheila Carvalho faz mais um ano de vida nesta quarta-feira, 24. A dançarina acordou com a filha segurando um cartão que dizia: "Mamãe, te amo, parabéns, Júlia".

Scheila tirou a foto da filha, fruto do casamento com Tony Salles, e postou no perfil do Instagram. "Existe presente melhor?!!!!Obrigada meu Deus!!!! Por esse presente que me realiza!!! Que me enche de alegria! Que me faz ser melhor a cada dia!!! Que me transforma!! Que me transborda de AMOR!!!", escreveu.

A cantora também gravou um vídeo com a filha cantando parabéns. Confira abaixo:

