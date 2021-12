Scheila Carvalho está confirmada em A Fazenda

A eterna morena do É O Tchan e apresentadora do programa Bom D+, Scheila Carvalho, está confirmadíssima no elenco da sexta edição do reality show A Fazenda, na Rede Record.

Ela, inclusive, já se mandou para São Paulo onde vai gravar as chamadas da atração e se preparar para o confinamento. A decisão da gata não foi fácil.

Apesar de ser tentador o prêmio de R$ 2 milhões, não é fácil deixar para trás um programa de tevê consolidado, o marido e uma filha de três anos.

Vamos ver se ela terá mais sorte que Sheila Mello e Compadre Washington.

