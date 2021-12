Scheila Carvalho e Carla Perez revivem o É o Tchan

Ex-integrantes do É O Tchan, Renatinho, Scheila Carvalho, Carla Perez e Jacaré protagonizaram um momento de nostalgia nesta segunda-feira (30). Juntos no último ensaio do Harmonia do Samba, no Rio de Janeiro, eles cantaram e dançaram relembrando os melhores momentos da banda É o Tchan, que foi o primeiro grupo de pagode baiano a ganhar projeção nacional e internacional.

