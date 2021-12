Scheila Carvalho curte domingo de sol na praia com a família

Scheila Carvalho aproveita o domingo de sol para relxar na praia e exibe boa forma aos 41 anos usando biquini de babadinho rosa. Scheila postou fotos com o sobrinho em seu Instagram na manhã deste domingo, 30.

A ex dançarina do Tchan também mostrou em seu perfil da rede social que é tia avó ao apresentar o sobrinho-neto, Bernardo, para os fãs. "Curtindo o meu sobrinho Neto Bernardo, filho do meu sobrinho @diogoparis86. Estou encantada! Ele é tão tranquilo...", escreveu Scheila na legenda da foto.

A morena desejou um domingo abençoado a todos na legenda da foto com o sobrinho na praia. "Bom dia Brasil Zil zil zil (sic) !!!! Família Carvalho em ação e com disposição!!! Nosso lema é saúde!! #CarvalhoTeam Um Domingo abençoado para todos!!!", escreveu.

