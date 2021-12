Scheila Carvalho comemora 40 anos com fã-clube

Scheila Carvalho celebrou o aniversário de 40 anos, nesta terça-feira, 24, com o fã-clube nas gravações do programa Bom D+, na TV Itapoã.

A apresentadora postou uma imagem na rede social Instagram. "Estou de volta galera do BEM!!! E em grande estilo!!! Quero dividir esse bolo com todos vocês que durante 16 anos me enchem de carinho, me respeitam e sempre torcem pela minha felicidade! Hoje estou completando mais um ano de vida e feliz com tantas mensagens de carinho!!! Como eu falei nas entrevistas, o meu maior prêmio são minha família e vocês! Obrigada por me fazer sentir muito amada!!! É recíproco!!! Amo vocês!!! Na foto: fã clube de Salvador na gravação do Bom D+ comemorando a chegada do ENTA!!!", escreveu na legenda.

Scheila participou do programa A Fazenda, da Rede Record, e, quando saiu, soube da traição do marido, Tony Salles. Após o episódio, ela o perdoou e deu um tempo das redes sociais, mas tem voltado a postar mensagens e fotografias com mais frequência.

