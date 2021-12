Scheila Carvalho chora por causa do marido

A apresentadora Scheila Carvalho se emocionou no reality "A Fazenda" ao cantar uma música que seu marido, o cantor Tonny Salles, fez especialmente para ela e a filha, Giulia. Na cozinha, a ex-dançarina do É o Tchan mostrou a canção para os colegas e derramou as lágrimas lembrando do pagodeiro e da herdeira.

