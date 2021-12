Scarlett Johansson participa de CD

A atriz Scarlett Johansson divulgou sua participação na regravação de Bonnie & Clyde (1868), hit do cantor francês Serge Gainsbourg. No original, ele fazia dueto com Brigitte Bardot. Agora, Johansson faz dueto com o filho de Serge, Lulu Gainsbourg.

A faixa sai no seu primeiro CD, From Gainsbourg to Lulu, que ainda tem participações de Iggy Pop e Johnny Depp. É a primeira regravação da música desde 1994, quando a banda norte-americana Luna a resgatou, com a participação de Laetitia Sadier (Stereloab).

