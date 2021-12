Saxofonista baiano desaparece em São Paulo

O baiano saxofonista do grupo Bonde do Maluco, Allan Dantas, conhecido no meio artístico como "Japa", está desaparecido desde o último sábado, 22.

Segundo informações de conhecidos, Japa comemorava o nascimento da filha junto aos amigos da banda, em Santana, centro de São Paulo, estado onde atualmente reside e, ao sair da festa, não foi mais visto pelos colegas e familiares.

Informações sobre a localização do músico devem ser enviadas através do telefone: (11) 98185-1382

