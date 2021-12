Saulo vai puxar trio sem cordas no Carnaval

Saulo Fernandes vai desfilar sem cordas por um dia no Carnaval 2014. O cantor, ex-Banda Eva, vai abrir o desfile no Campo Grande no domigo, 2 de março. A revelação foi feita na gravação do programa Esquenta, que vai ao ar domingo, 1º.

O bloco Eva, com a ex-banda de Saulo, também terá um dia sem cordas. A banda, comandada por Felipe Pezzoni, vai desfilar para o folião pipoca na terça-feira de Carnaval, também no Campo Grande.

adblock ativo