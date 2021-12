Saulo será uma das atrações do Pelô no final de semana

Saulo e Ellen Oléria farão participação especial no ensaio da Orquestra Rumpilezz, no Largo Tereza Batista (Pelourinho), nesta sexta-feira, 27, a partir das 21 horas. O ingresso custa R$ 20. O show está incluso na programação cultural do Centro Histórico no mês de setembro.

Durante todo o final de semana, a contar desta sexta-feira, os largos do Pelô ficam cheios de opções para o público, que pode assistir shows de ritmos africanos e regionais com João Gonzaga ou dançar ao som caribenho da banda Mistah B.

No sábado pela manhã, os meninos dos tambores do projeto O Pelô que Toca e Dança farão o som no comando do Mestre Jackson. Já a noite, conta com o escritor e cantor Marviael Melo, que fará show poético, o grupo J Veloso e os Cavaleiros de Jorge e a bossa nova da banda Bossa From Bahia.

O Festival Viola de Doze será realizado no domingo, 29, às 14 horas, no Largo Pedro Archanjo e a entrada custa R$ 20. A banda traz músicas do novo CD e sambas já conhecidos do público. O festival tem a participação do Cortejo Afro, Gang Ê, Conexão Negra, Filosofia de Quintal e Dualdinho, além de Tonho Matéria, Serginho (Adão Negro), Dado Brazaville, Tote gira e Rito Negrão.

O evento Gastronomia Negra da Bahia fechará o setembro no Pelourinho, unindo culinária e música e enfocará na trajetória da mulher negra culinarista. Os Grupo Bambeia, Sangue Brasileiro, Partido Popular, Movimento e Aloísio Menezes estão entre as atrações da festa..

