Saulo, Jorge e Mateus no lançamento do Bloco Pirraça

O Bloco Pirraça/Fecundança realiza a sua festa de lançamento, nesta quinta-feira, 26. Responsável por trazer o melhor do ritmo sertanejo para o Carnaval de Salvador, pelo quarto ano consecutivo, a dupla Jorge & Mateus é a anfitriã do lançamento.

Acostumados a arrastar uma multidão atrás do trio elétrico, os goianos irão mostrar porque se tornaram presença indispensável nas principais festas da Bahia.

Mas não é só isso. Jorge e Mateus convidaram o cantor Saulo, um dos maiores nomes do axé na

atualidade, para participar da festa, apresentando um show especial.

Produzida pela On Line Entretenimento, também responsável pelo bloco durante o Carnaval, a festa de lançamento irá acontecer na Itaipava Arena Fonte Nova e contará com três espaços diferenciados: espaço Silver, espaço Gold e os lounges Diamond.

O espaço Gold terá ainda serviço open bar, com água, cerveja, refrigerante e vodka importada. Os lounges Diamond têm seis unidades de espaço privado e serviços exclusivos.

Os louges dão acesso a 12 convidados, seguranças, garçom, open bar com cerveja água, refrigerante e vodka à vontade; duas garrafas de Whisky 12 anos e duas garrafas de Veuve Clicquot.

Haverá, ainda, posto médico, UTI móvel, equipe de segurança e serviços de alimentação estarão disponíveis para o público no evento.

Objetivo dos produtores é montar uma infraestrutura para ser a melhor festa da cidade. O lançamento tem o apoio da Rádio A TARDE FM.

Bloco Pirraça

Criado em 2011, o Bloco Pirraça/Fecundança foi responsável por disseminar o sertanejo pela Bahia. A animação conquistou o público e os críticos, que lhe concederam o Troféu Castro Alves de "Bloco Destaque na Folia".

O Pirraça/Fecundança se tornou um bloco itinerante já no ano de estreia, quando também participou do Fortal, o Carnaval fora de época de Fortaleza; do Carnatal, em Natal e do Pré-Caju, em Aracaju.

Recorde de vendas no Fortal, por exemplo, o bloco se consolidou como uma das principais atrações do evento, em que desfilou pelo terceiro ano consecutivo, em 2013, ano também em que foi eleito o "Melhor Bloco" do Pré-Caju.

