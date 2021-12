Saulo inicia shows de despedida da banda Eva

O cantor Saulo Fernandes, que recentemente anunciou sua saída da banda Eva, iniciou seus shows de despedida do grupo. A apresentação aconteceu neste sábado, 10, em Belém do Pará, com presença do grupo Timbalada.

Saulo continuará na liderança da banda até o Carnaval de Salvador de 2013. De acordo com a assessoria, até a festa de Momo, ele cumprirá a agenda de apresentações e os compromissos com a banda.

O cantor Felipe Pezzoni, do grupo Mil Verões, assumirá os vocais da Eva.

