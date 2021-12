Saulo fica careca em campanha do Martagão Gesteira

O cantor Saulo raspou a cabeça nesta terça-feira, 13, em apoio à campanha do Hospital Criança Martagão Gesteira. A ação já tinha sido divulgada no Chame Gente do Portal A TARDE. O momento que ele raspou as madeixas louras foi gravado e será veiculado como comercial na TV. A cena também foi fotografada e as imagens serão divulgadas em outdoors.



Pacientes do hospital também participaram da campanha chamada de "Só tá faltando você!". O objetivo da ação é estimular doações para a unidade de saúde. Atualmente, o setor de Oncologia Pediátrica do Martagão Gesteira realiza mais de 700 consultas médicas e trata cerca de 120 crianças com diagnóstico de câncer. Interessados em ajudar podem fazer as doações pelo site da campanha.

