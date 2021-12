Saulo já está se preparando para lançar Baiuno, segundo CD da carreira solo do cantor que estará nas lojas ainda em maio. Com treze faixas inéditas, o disco traz convidados especiais em dez delas.

Os cantores africanos Júlia Sarr e Ray Lema gravaram no Studio Du Regard, em Paris. Com Ray Lema, depois do dueto em "Sertanejo", Saulo gravou a canção "Perudá" e contou também com a participação do baixista Etienne MBAPPE.

Além dos africanos, Tó Brandileone do grupo 5 a Seco, o amigo Dom Chicla, o sobrinho Lau Fernandes, Roberto Mendes e o produtor musical Munir Hossn também cantam ao lado de artista.

Da redação Saulo Fernandes prepara novo álbum chamado Baiuno

adblock ativo