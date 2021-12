Saulo Fernandes grava campanha contra o Lúpus

O cantor Saulo Fernandes, ex-Banda Eva, gravou na tarde desta segunda-feira, 20, sua participação na campanha Vitória contra o Lúpus, promovida pela Associação Bahiana de Lúpus. Saulo postou uma foto no Instagram em que aparece usando a camisa da campanha, nos bastidores da gravação.



"Boa tardeeeee FGAIMV gravei agora uma campanha séria e vitoriosa! Sobre o Lúpus...doença crônica, daquelas silenciosas, mais freqüente em mulheres...Atenção! Falem sobre isso! As pessoas precisam de informação! Que honra ser alguém, pra tocar e poder participar de uma campanha que já passou de luta, já é VITORIA CONTRA o LÚPUS!!! AMORRRRR!!!", escreveu o artista.

A apresentadora Astrid Fontenelle também está na lista dos famosos que apoiam a campanha.

O lúpus é uma uma doença autoimune rara, que acomete principalmente mulheres jovens no período mais produtivo da vida. Ele provocada por um desequilíbrio do sistema imunológico, pois tem como base a produção de anticorpos contra várias partes do organismo.

