Saulo Fernandes abre mão de cachê pelas Osid

Assim como a rainha Daniela Mercury, que abriu mão de seu polpudo cachê para doar ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci), o cantor Saulo Fernandes vai tocar de graça para ajudar as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Saulo se apresenta no dia 27 de setembro na casa de shows The Best Beach, na praia da Ribeira. Toda a bilheteria será doada para as Osid. É importante frisar que a The Best Beach também está cedendo o espaço com toda a infraestrutura para os shows, sem cobrar nada.

adblock ativo