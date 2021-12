Saulo fecha agenda de São João e anuncia gravação de DVD

Após a saída da Banda Eva, o cantor Saulo Fernandes trabalha a todo vapor em sua carreira solo. O cantor está em estúdio preparando seu primeiro DVD, que será gravado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, nos dias 6 e 7 de abril.

Além desta novidade, Saulo também divulgou a sua agenda para o São João. Ele se apresenta em três das maiores festas no interior do Estado. No dia 22 de junho, o cantor será uma das atrações do Brega Light, no município de Ibicuí. No dia 23, se apresenta no Forró do Bosque, em Cruz das Almas. Já no dia 24, ele canta no Forró da Margarida, na cidade de Jequié.

adblock ativo