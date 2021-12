Saulo faz show exclusivo para internautas

Antes de gravar seu primeiro DVD em carreira solo, o cantor Saulo apresenta algumas das novas músicas de trabalho para os internautas. Nesta quarta-feira, 20, a partir das 20h, Saulo se apresenta em uma transmissão ao vivo em seu site (www.saulo.net.br).

A gravação do DVD acontece nos dias 6 e 7 de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), com a participação dos cantores Ivete Sangalo (dia 6) e Alexandre Carlo, da banda Natiruts (dia 7). Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira).

