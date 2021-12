Saulo foi confirmado nesta quarta-feira, 24, no Criança Esperança, show beneficente promovido pela Rede Globo com a Unesco que vai acontecer no dia 31 de agosto. O ex-vocalista da banda Eva vai fazer um dueto com Gaby Amarantos. Ainda não foi definida qual será a canção que a dupla vai cantar.

adblock ativo