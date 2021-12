Saulo e a banda Pollo são convidados para o DVD de Jammil

Saulo, Bruno (do Sorriso Maroto), Pollo e Manno Goés serão os convidados do DVD do Jammil, em formato de clipes, que será gravado na Ponta de Humaitá na semana que vem. O DVD "Jammil de Todas as Praias", terá duas partes: uma em Salvador, que será acústica, e outra já gravada em Maceió, no dia 29 de novembro.

No repertório do show, a banda irá tocar uma versão mais intimista de sucessos dos seus convidados como "O Melhor Pedaço", de Sorriso Maroto, e "Gênio da Lâmpada", da banda Pollo.

