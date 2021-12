Saulo critica Feliciano: "Infeliciano não me representa"

No segundo dia de gravação do seu primeiro DVD em carreira solo, neste domingo, 7, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, o cantor Saulo resolveu se manifestar publicamente contra o pastor e deputado Marco Feliciano, que atualmente preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O parlamentar é acusado de ser racista e homofóbico por movimentos sociais.

"Gostaria de dizer uma coisa que tá engasgado há tempo: o senhor Infeliciano não me representa! Não por ser gay, mas porque sou humano", disse o cantor, sendo longamente aplaudido pelo público que foi conferir o segundo dia de gravação. O primeiro aconteceu no sábado, 6, com participação de Ivete Sangalo.

A declaração de Saulo ocorreu no mesmo dia em que grupos que lutam pelos direitos humanos fizeram manifestação em vários estados brasileiros. Em Salvador, o protesto à favor da liberdade e da igualidade entre as pessoas aconteceu no Farol da Barra e reuniu militantes da comunidade gay e simpatizantes.

