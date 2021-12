Sandy substitui Ivete Sangalo no Superstars

Sandy é a nova integrante do reality-show musical Superstar. Ela vai substituir Ivete Sangalo como jurada do programa. Essa troca, divulgada nesta segunda-feira, 16, pela Rede Globo, vai aumentar os rumores de que Ivete poderá ser a substituta de Claudia Leitte na nova temporada do The Voice.

Superstar também vai ter alteração nos outros jurados. Thiaguinho e Paulo Ricardo vão substituir Fábio Jr. e Dinho Ouro Preto. Os apresentadores continuam sendo Fernanda Lima e André Marques. Ainda não foi divulgada a data de exibição da nova temporada do programa.

