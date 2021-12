Sandy opina: os homens preferem loiras ou morenas?

No Legendários (Record) de sábado, 24, Marcos Mion mostra entrevista exclusiva que Sandy concede para Felipe Solari. Ela fala sobre seu novo CD e responde uma questão que "aflige" a humanidade: afinal, os homens preferem as loiras ou as morenas? Sandy, que esteve loira recentemente por conta de uma ação publicitária, opina sobre o assunto.

