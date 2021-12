Sandy está chateada com a divulgação de fotos de seu filho

A cantora Sandy Leah não ficou nada contente ao ver a foto de seu filho com o músico Lucas Lima divulgada am alguns veículos de comunicação. Theo, de pouco mais de um ano, foi fotografado no colo da mãe, pouco antes dela entrar em um jatinho, no Rio de Janeiro.



Segundo a jornalista Fabíola Reipert, a filha de Xororó teria se queixado com familiares e amigos, e afirmado que voltaria a sair com um pano sobre o rosto da criança.



Sandy e o marido não aceitam mostrar o menino, pois acham que ele deve viver no anonimato até que tenha idade para decidir se quer ser exposto na mídia. Até lá, o casal foge dos paparazzi.

adblock ativo