Sandy diz que seu público é de gays e casais heterossexuais

A cantora Sandy disse, durante lançamento do seu novo álbum "Sim", que seu público é formado por gays e casais heterossexuais. De acordo com ela, a mudança aconteceu quando ela investiu na carreira solo.

Aliás, não foi só seu público que mudou, Sandy também diz que está em outra fase da vida, apesar de sentir falta de cantar com o irmão, Júnior. "Tudo tem sua fase e agora está vivendo um momento mais maduro com a vida de casada".

De acordo com ela, o "Sim" é álbum sobre positividade. "O meu álbum sempre reflete o que eu estou sentindo no momento", disse. O trabalho traz cinco músicas que foram lançadas no ano passado.

adblock ativo