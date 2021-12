Sandy diz que John Mayer já deu em cima dela

Convidada do Programa do Porchat nesta segunda-feira, 21, Sandy revelou que o cantor John Mayer já deu em cima dela.

Sandy assumiu que é muito fã do norte-americano e revelou que seu sonho é cantar com o astro. "Eu conheci ele pessoalmente. Fui no show e tirei uma foto com ele. Fã gente, fã, sabe como é", disse.

Porchat perguntou se o cantor tinha sido simpático e Sandy não escondeu que foi até demais. "Na real, ele deu em cima de mim na frente do Lucas, foi muito bom, mas isso aí a gente abafa", disse entre risadas.

Estadão Conteúdo

