Sandra Annenberg comenta acidente com aparelhos de academia

A jornalista Sandra Annenberg se acidentou enquanto fazia ginástica em casa acompanhada por seu personal na segunda-feira, 3. Segundo o comunicado da apresentadora, em seu Facebook, duas anilhas de meio e um kilo caíram enquanto fazia exercícios para o tríceps.

A prática deste exercío consta em abaixar e elevar os halteres até a altura do rosto. E foi nesse momento que as anilhas (peso) soltaram e caíram no rosto da apresentadora. Ainda de acordo com Sandra, o corte foi abaixo da sobrancelha e ela levou cerca de 30 pontos. "Sobrevivi, sou cabeça dura! Cicatriz? Quem não a tem? Faz parte da vida e será mais uma para contar história", brincou a jornalista.

Um comunicado oficial da Comunicação da Globo, nesta quinta-feira, 6, revelou que a apresentadora Mariana Ferrão do "Bem Estar" apresentará o "Como Será", que vai ao ar aos sábados, enquanto Sandra ficar afastada. Já a bancada do "JH" ficará apenas sob o comando de Evaristo Costa.

