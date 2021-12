O francês François Ozon e o dinamarquês Bille August disputarão a Concha de Ouro, prêmio máximo da 62ª edição do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, que acontecerá de 19 a 27 de setembro.

August, vencedor do Oscar de filme estrangeiro em 1989 por "Pelle, o Conquistador", estará na mostra oficial com "Silent Heart", um drama intimista e familiar, anunciou a organização do evento.

Ozon, vencedor do festival espanhol há dois anos com "Dentro da Casa", volta a competir em San Sebastián com "Une nouvelle amie", no qual narra a história de duas amigas de infância. Uma delas, pouco antes da morte, faz a outra prometer que cuidará de seu bebê e de seu marido.

Outro filme importante da mostra será "The Drop", dirigido por Michaël R. Roskam, o último longa-metragem do ator americano James Gandolfini, falecido em 2013, que se passa no mundo do crime organizado.

Agence France-Presse San Sebastián exibirá último filme de James Gandolfini

A diretora francesa Mia Hansen-Love levará para San Sebastián o filme "Eden", que narra a vida noturna em Paris durante o auge da música eletrônica nos anos 1990. O sul-coreano apresentará "Haemu", sobre um pesqueiro que tenta transportar imigrantes ilegais, situação que acabará em catástrofe.

O austriaco Michael Sturminger, "Casanova Variations", faz uma revisão do mito de Casanova, em um filme protagonizado por John Malkovich.

Outro filme da mostra competitiva é "Phoenix", do alemão Christian Petzold, vencedor do Urso de Prata de diretor no Festival de Berlim-2012 com "Barbara". Protagonizado por Nina Hoss, "Phoenix" conta a história de uma cantora enviada a um campo de concentração, do qual retorna desfigurada.

"O Protetor", com Denzel Washington e dirigido por Antoine Fuqua, abrirá, fora da mostra competitiva, o festival. A Espanha está representada na mostra competitiva com "La isla mínima" de Alberto Rodríguez, "Magical girl" de Carlos Vermut e "Loreak", de Jon Garaño e Jose Mari Goenaga.

O festival anunciará os últimos filmes da mostra competitiva na próxima semana.

adblock ativo