Sâmia Maluf: "Não tenho culpa de ter parentes corruptos"

A modelo Sâmia Maluf, de 25 anos, falou do peso negativo do sobrenome que carrega. Sobrinha-neta do deputado federal Paulo Maluf, Sâmia falou que adiou por um bom tempo o investimento na carreira artística por conta do nome da família.

A moça ainda revelou que chegou a ser orientada por sua assessoria a usar um nome artístico, mas Sâmia recusou a ideia.

"Eu não tenho culpa de ter parentes corruptos, não vou trocar meu sobrenome… Sou a Sâmia Maluf e ponto", declarou ela, em entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal O Dia.

Sâmia decidiu que vai investir na carreira de modelo em 2015 e espera que o sobrenome não lhe atrapalhe.

