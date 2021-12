Sambô quer misturar samba, rock e axé music

Formada a partir de uma roda de amigos, o grupo paulista Sambô vem inovando ao misturar o samba com o rock. E olha que esta mescla deve ficar mais rica durante o Carnaval de Salvador. Isso porque a banda, que vai se apresentar no Camarote do Reino, em Ondina, no sábado, promete acrescentar a axé music a esta miscelânea rítmica.

Mas os fãs do grupo podem ficar tranquilos que músicas como Mercedes Benz, de Janis Joplin, e Rock'n Roll, de Led Zeppelin, vão estar no set list dos rapazes. Eles estarão no Carnaval pela primeira vez. Em um bate-papo descontraído com a Chame Gente, San, vocalista do Sambô, contou outras novidades.

Qual é a expectativa em participar do Carnaval de Salvador pela primeira vez?

É muito grande. Vai ser um prazer enorme estar aí, em Salvador. Isso porque, até então, só acompanhávamos a festa pela televisão. Atualmente, temos muitos amigos que fazem esta folia, como o cantor Saulo Fernandes [da banda Eva]. Outro dia encontramos com ele. Rolou até um convite para fazermos alguma coisa juntos, mas ainda não acertamos nada. Gostamos muito de Saulo, porque é um grande músico e suas canções têm a ver com nosso som.

O que vocês conhecem da axé music?

Somos do interior de São Paulo [de Ribeirão Preto] e, antes de criarmos o grupo Sambô, tínhamos uma banda que tocava música baiana. Isso na época que o É o Tchan e a axé music estouraram no País. Desde esta época, a Bahia se tornou uma fonte de pesquisa de ritmos para a gente. A música baiana é muito rica. Além disso, a Bahia foi percurssora de várias misturas, que é uma característica de nossa banda.

Vocês estão preparando um repertório especial para o show em Salvador?

Sempre estamos mudando, porque gostamos de muitas coisas e, por isso, o repertório é vasto, não se restringe ao samba. Provavelmente, vamos tocar alguma coisa da música baiana, adaptando ao nosso som. Será uma delícia fazer isso, uma homenagem à Bahia do nosso jeito.

Além de se apresentar no camarote do Reino, vocês desfilarão em algum trio ou estarão em outro espaço durante o Carnaval?

Provavelmente, ficaremos só no camarote, porque só ficaremos na Bahia um único dia. Depois, faremos shows em outros estados.

No ano passado, vocês estiveram em Salvador. O que foi mais marcante?

Uma coisa que marcou foi como povo baiano é eclético e gosta de música.

Tem algum artista de axé music que vocês gostam?

Gostamos de muitos, como Ivete Sangalo, Saulo Fernandes e Magary Lord, que é um cara fantástico. Temos muita vontade de estarmos perto deste som.

