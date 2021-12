Samba de Zeca Pagodinho invadirá a Castro Alves

A Praça Castro Alves irá se transformar em palco de samba, durante o Carnaval, com um show mais do que especial. Trata-se da apresentação do sambista Zeca Pagodinho, que estará em um espaço montado no local para animar os foliões pipoca. A informação quentíssima, e obtida com exclusividade pelo Chame Gente, foi confirmada pelo presidente do Conselho do Carnaval de Salvador (Concar), Pedro Costa, que não quis dar mais detalhes.

O show de Zeca faz parte do processo de revitalização da folia de Momo no Centro da cidade. Para isso, além dele, outras atrações de peso da cena nacional, segundo Costa, devem passar pelo palco ao longo dos cinco dias de festa, a começar pela sexta-feira de Carnaval. Os nomes, por enquanto, estão sendo mantidos em sigilo absoluto.

A assessoria de comunicação da Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável por montar a grade de atrações, por sua vez, informou que não poderá confirmar nenhum artista antes que todos os contratos sejam assinados com os cantores e bandas. E isso vale para a festa nos bairros, que ainda não teve as atrações divulgadas. Espera-se que nos bairros populares, assim como acontecerá na Praça Castro Alves, nomes de destaque também encantem a população por lá.

