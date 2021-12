Samara Felippo homenageia a filha pelos seus 4 anos

Samara Felippo fez uma homenagem a filha, Alícia, que faz aniversário nesta terça-feira, 25, e completa seus 4 aninhos de vida. A atriz publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que elas aparacem deitadas e sorrindo uma para a outra."Hoje o dia é dela! Agora sim, lá se vão os quatro anos mais felizes da minha vida. Como vivemos todos esses anos anteriores sem esses sorrisos? Espero poder estar presente em cada ano, em cada sorriso, cada conquista, cada tropeço, em cada amor dela! Feliz aniversario pra minha gostosinha! Que Deus te abençoe e ilumine sempre seu caminho!! #ALÍCIA #amorquenaosemede #HBday #4anos", escreveu ela.

Apesar do aniversário ser nesta terça, Samara fez uma reunião no domingo, 23, para comemorar a data. Estiveram presentes as também atrizes e amigas Priscila Fantin e Carolinie Figueiredo.

Alícia é fruto da relação de Samara com o jogador de basquete Leandrinho. Eles também são pais da pequena Lara.

