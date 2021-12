Samara Felippo e Leandrinho colocam fim a briga judicial

Depois de uma briga judicial, Samara Felippo e Leandrinho voltaram a se entender. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o ex-casal entrou em um acordo amigável há cerca de um mês, onde houve a partilha dos bens e foi definido o valor da pensão das filhas, Alicia e Lara.



"Eu também tinha bens a partilhar. A questão da pensão foi resolvida. O acordo foi satisfatório para as duas partes", disse a atriz, em entrevista à coluna.

Sobre a presença de Leandrinho na vida das filhas, Samara contou que a situação está tão resolvida que Leandrinho visita Alicia e Lara sempre que sente vontade. "Quando ele estava no Brasil, Leandrinho vinha direto ver as crianças. Agora ele voltou para o exterior e liga todos os dias de manhã para falar com a Alicia", revelou a atriz.

A batalha judicial teve início em junho do ano passado, quando a atriz e o craque da NBA decidiram se separar. Na época, Lara tinha pouco mais de um mês.

Durante o processo judicial, Samara chegou a receber uma intimação para deixar a casa onde mora com as filhas, em um luxuoso condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Houve uma intimação para que eu saísse da casa em 30 dias, mas a notificação chegou com atraso. Isso foi no começo da separação. Todo o casal briga e sente ódio um do outro logo que se separa. É normal acontecer. Mas depois isso passa. Hoje está tudo em paz, graças a Deus", revelou Samara à coluna.

