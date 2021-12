Samara Felippo bebe demais e vomita em camarote do Rio

A atriz Samara Felippo "causou" em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, no segundo dia de desfiles das escolas de samba.

Disposta a curtir a festa até o último minuto, a agora loiríssima acabou exagerando demais na bebida e vomitou no banheiro do camarote. A informação foi divulgada pelo jornal Extra desta quarta-feira, 5.

Além da bebedeira, a atriz - recém-separada do jogador de basquete Leandrinho, com quem tem duas filhas - também aproveitou o clima descontraído do Carnaval para paquerar e conversar ao pé do ouvido com uma rapaz que estava no camarote.

Soltinha, a atriz chegou a ser reprimida pela amiga e também atriz Camila Rodrigues, que tomou o copo de sua mão. "Você está exagerando na bebida", disse Camila.

