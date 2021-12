Sam Smith cancela turnê por hemorragia nas cordas vocais

O cantor britânico Sam Smith disse nesta terça-feira que cancelou os shows restantes em sua turnê na Austrália por conta de uma hemorragia nas cordas vocais.

Pedindo desculpas aos fãs, o vencedor do prêmio Grammy disse que a decisão foi feita a partir de ordens médicas.

"Estou profundamente triste de falar para os meus fãs australianos que tenho que cancelar minha turnê australiana", informou o cantor em nota.

"Eu estive vocalmente exausto por um tempo, mas na noite passada em Sydney tive uma pequena hemorragia nas minhas cordas vocais. Os médicos me falaram que preciso descansar totalmente até minhas cordas vocais melhorarem, caso contrário, pode se tornar um problema maior", disse o cantor.

A Frontier Touring, organizadora da turnê australiana, disse que estava trabalhando com Smith para remarcar as performances para dezembro.

Smith tinha mais shows marcados em Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth antes de ir para parte asiática da turnê "In The Lonely Hour", que começaria em Tóquio em 7 de maio.

Smith brilhou no Grammy deste ano, ganhando quatro prêmios, incluindo o de melhor canção pelo hit "Stay With Me".

